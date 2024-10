Israele, salta voto governo su Iran. Paesi arabi: no spazio aereo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul versante Iraniano, Israele si prepara colpire ma, per adesso, nessun via libera al piano di attacco. Servizio di Alessandra Buzzetti Israele, salta voto governo su Iran. Paesi arabi: no spazio aereo TG2000. Tv2000.it - Israele, salta voto governo su Iran. Paesi arabi: no spazio aereo Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul versanteiano,si prepara colpire ma, per adesso, nessun via libera al piano di attacco. Servizio di Alessandra Buzzettisu: noTG2000.

'Israele - salta voto del governo sulla risposta all'Iran' - La riunione del gabinetto di governo che si è tenuta dalla tarda serata di ieri, durata quattro ore, si è conclusa senza arrivare alla votazione sul piano di risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran del primo ottobre. Il ministro della Difesa Yoav Gallant non potrà quindi partire per Washington, dove era previsto un incontro con l'omologo Lloyd Austin poiché il premier Benyamin ... (Quotidiano.net)

