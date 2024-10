Infortunio Thuram, è ansia Inter: le ultime sull’attaccante (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante nerazzurro tiene col fiato sospeso lo staff, le sue condizioni preoccupano: ecco quando potrebbe tornare in campo. Al rientro dalla sosta per le Nazionali l’Inter dovrà vedersela con la Roma, in quella che sembra una partita tutt’altro che scontata. Se da un lato, infatti, la classifica parla di una Roma molto indietro rispetto ai nerazzurri, il match tra gli uomini di Ivan Juric e quelli di Simone Inzaghi potrebbe essere molto più equilibrata di quello sembra. Il francese ancora in dubbio per il prossimo match di Nations League: le ultime (LaPresse) tvplay.itNel frattempo i nerazzurri hanno dovuto salutare diversi giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Uno di questi è Marcus Thuram, punta di diamante della formazione nerazzurra. Tvplay.it - Infortunio Thuram, è ansia Inter: le ultime sull’attaccante Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante nerazzurro tiene col fiato sospeso lo staff, le sue condizioni preoccupano: ecco quando potrebbe tornare in campo. Al rientro dalla sosta per le Nazionali l’dovrà vedersela con la Roma, in quella che sembra una partita tutt’altro che scontata. Se da un lato, infatti, la classifica parla di una Roma molto indietro rispetto ai nerazzurri, il match tra gli uomini di Ivan Juric e quelli di Simone Inzaghi potrebbe essere molto più equilibrata di quello sembra. Il francese ancora in dubbio per il prossimo match di Nations League: le(LaPresse) tvplay.itNel frattempo i nerazzurri hanno dovuto salutare diversi giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Uno di questi è Marcus, punta di diamante della formazione nerazzurra.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Thuram - dalla Francia filtra ottimismo : la scelta di Deschamps - L’attaccante dell’Inter, giusto ricordarlo per coloro i quali se lo fossero persi, non ha subito un vero e proprio infortunio, ma è uscito […]. Filtra ottimismo in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram: la decisione di Didier Deschamps per la partita contro Israele Arrivano notizie decisamente incoraggianti, proprio questa mattina, sulle condizioni di Marcus Thuram. (Calcionews24.com)

Infortunio Thuram - novità importanti sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter - Infortunio Thuram, novità molto importanti dal ritiro della Francia. Secondo quanto riportato […]. Dall’altra parte però sono emerse delle novità importanti. Le condizioni attuali dell’attaccante dell’Inter Ieri Marcus Thuram non si era allenato insieme al resto dei suoi compagni di nazionale, nel ritiro della Francia, tanto da far accendere un allarme in casa Inter su una possibile ricaduta ... (Calcionews24.com)

Infortunio Thuram - le ultime sulel sue condizioni dal ritiro della Francia - Infortunio Francia, le ultime notizie dal ritiro della nazionale francese sull’attaccante nerazzurro: ecco come sta Grandissimo protagonista della vittoria dell‘Inter sul Torino grazie ad una sua tripletta, Marcus Thuram ha lasciato in apprensione tutto il popolo nerazzurro ed il suo tecnico, Simone Inzaghi, dopo aver chiesto il cambio per una botta alla caviglia sempre nella stessa partita, per ... (Calcionews24.com)