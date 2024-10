Inchiesta curve San Siro, slitta l’audizione di Davide Calabria (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano – Sarà ascoltato nei prossimi giorni come testimone, e non oggi venerdì 11 ottobre come era stato programmato nei giorni scorsi, il capitano del Milan Davide Calabria nell'ambito dell'Inchiesta milanese sugli ultrà di San Siro che il 30 settembre scorso ha portato a 19 arresti, azzerando i vertici della curva Nord interista e della Sud milanista. Stando agli atti dell'Inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, Calabria nel febbraio 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Intanto, ieri, dopo l'audizione di Simone Inzaghi, tecnico interista, è stato sentito Javier Zanetti, vicepresidente del club che ha parlato di incontri e interlocuzioni “normali” coi capi ultrà, senza pressioni o minacce, smentendo anche una sua presunta soffiata su controlli di polizia. Ilgiorno.it - Inchiesta curve San Siro, slitta l’audizione di Davide Calabria Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano – Sarà ascoltato nei prossimi giorni come testimone, e non oggi venerdì 11 ottobre come era stato programmato nei giorni scorsi, il capitano del Milannell'ambito dell'milanese sugli ultrà di Sanche il 30 settembre scorso ha portato a 19 arresti, azzerando i vertici della curva Nord interista e della Sud milanista. Stando agli atti dell'di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra,nel febbraio 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Intanto, ieri, dopo l'audizione di Simone Inzaghi, tecnico interista, è stato sentito Javier Zanetti, vicepresidente del club che ha parlato di incontri e interlocuzioni “normali” coi capi ultrà, senza pressioni o minacce, smentendo anche una sua presunta soffiata su controlli di polizia.

