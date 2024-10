Calciomercato.it - Il patteggiamento è stato accettato: 7 punti di penalizzazione e maxi squalifica

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Figc ha accolto la richiesta di: settedie triplaAncora un caso che richiede l’intervento della Giustizia Sportiva: la Figc ha emesso una nuova decisione destinata a cambiare la classifica del campionato italiano. Logo Figc (LaPresse) -Calciomercato.itLa Federcalcio ha accolto al richiesta die ha reso ufficiale la stangata per il club. Le norme violate riguardano l’articolo 4 del Codice di giustizia Sportiva e questo ha portato anche allaper responsabilità diretta e oggettiva della società. Ci saranno settein meno in classifica per la società A.C. Mestre DDDARL a causa del tesseramento non corretto di un calciatore.