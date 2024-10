Ilgiorno.it - Il lungo viaggio per l’istruzione curricolare

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nappo* Le materie di studio vanno considerate come campi di significato per acquisire un senso personale e tradursi in efficienza; al centro della scuola si pone lo sviluppo dell’insegnamento-apprendimento per evitare che vengano privilegiati gli aspetti supplementari dell’offerta formativa e quindi per incoraggiare l’idea di una scuola che ricerca, sperimenta, lavora sui percorsi curricolari. Le discipline di studio vanno pensate come campi di significato che devono dare un orizzonte intersoggettivo, ma anche acquistare un senso personale e tradursi in operatività divenendo l’elemento portante dei curricoli. Al centro della scuola si deve porre il processo di insegnamento apprendimento, per evitare che vengano avvantaggiati gli aspetti marginali e aggiuntivi dell’offerta formativa.