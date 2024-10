Ilgiorno.it - Il discorso integrale di Greta Thunberg al corteo Fridays for Future di Milano

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Un appassionatosulle ingiustizie del mondo, quello pronunciato da, aper ilfor, oggi dedicato non solo alla lotta al cambiamento climatico ma anche alla Palestina.fore Palestina: studenti incon“Viviamo in un'epoca definita da sfruttamento, violenze, oppressioni, genocidi, ecocidi, carestie, guerre, colonialismo, aumento di diseguaglianze e una crescente crisi climatica. Sono tutte crisi interconnesse che si rafforzano a vicenda e portano a sofferenze inimmaginabili. Ogni singolo giorno, specialmente nell'ultimo anno con quello che sta succedendo in Palestina, il mondo ha mostrato la sua vera natura.