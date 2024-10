Il Cinquecento a Ferrara: capolavori senza tempo in mostra a Palazzo dei Diamanti (Di venerdì 11 ottobre 2024) La mostra aperta a Palazzo dei Diamanti ripercorre le vicende artistiche del primo Cinquecento a Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505) fino al 1534, anno della morte di quest’ultimo, committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città . La scomparsa della generazione di Cosmè Tura, Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti lascia Ferrara alle prese con la difficile sfida di un ricambio di alto livello. Nel 1496 la scelta di ingaggiare Boccaccio Boccaccino indica la volontà di adottare un linguaggio più moderno, addolcito e morbido. Lanazione.it - Il Cinquecento a Ferrara: capolavori senza tempo in mostra a Palazzo dei Diamanti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laaperta adeiripercorre le vicende artistiche del primo, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505) fino al 1534, anno della morte di quest’ultimo, committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città . La scomparsa della generazione di Cosmè Tura, Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti lasciaalle prese con la difficile sfida di un ricambio di alto livello. Nel 1496 la scelta di ingaggiare Boccaccio Boccaccino indica la volontà di adottare un linguaggio più moderno, addolcito e morbido.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 12 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025.

In questi giorni, ha preso il via l'allestimento alla nuova mostra di palazzo dei Diamanti, 'Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso', che apre al pubblico sabato 12 ottobre.

Con gli occhi spalancati davanti a opere come 'Giove pittore di farfalle' di Dosso, la promessa è la sensazione di stupore, per "una pittura di sogno, fiaba e metafisica". L'assessore alla cultura, Marco Gulinelli, ha sottolineato come "nessuno mai aveva organizzato un percorso così esauriente e completo, celebrando gli Estensi".