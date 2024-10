Ilfattoquotidiano.it - “Guadagno fino a 3600 euro al mese grazie al secondo lavoro che faccio in pausa pranzo, seduta alla scrivania. Sono io ad aver creato Lily Hayes”: la storia sul Daily Star

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non è come sembra. Nessun trucco, sempre che saper usare l’Intelligenza Artificiale non venga considerato tale. Unar dei Paesi Bassi ha condiviso sui social la suache è stata ripresa dal. La ragazza guadagna oltre 3 mila sterline (circa) in unal suoche svolge in, rimanendo. Come? C’è lei dietro l’influencer, creata con l’AI. La personalità virtuale ha debuttato su Instagram otto mesi fa e da allora ha raccolto 760.000 follower. Inoltra sulla piattaforma Fanvue guadagna appunto circaal. Lar lavora in un’azienda IT con orario 9-17 e rinuncia a una passeggiata durante lao a mangiare fuori con i colleghi: preferiscee in ufficio e gestire i profili della “sua”