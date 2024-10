Grande Fratello, Shaila riceve i primi aerei con Lorenzo e Javier (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sopra la casa del Grande Fratello quest'oggi sono volati i primi aerei, tutti rivolti a Shaila e alle sue possibili ship L'articolo Grande Fratello, Shaila riceve i primi aerei con Lorenzo e Javier proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Grande Fratello, Shaila riceve i primi aerei con Lorenzo e Javier Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sopra la casa delquest'oggi sono volati i, tutti rivolti ae alle sue possibili ship L'articoloconproviene da Novella 2000.

