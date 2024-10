God of War, è in arrivo la raccolta remaster dei capitoli della saga greca, secondo un leaker (Di venerdì 11 ottobre 2024) In queste ore è tornato nuovamente a circolare con forza in rete il rumor che vuole Santa Monica Studio aver completato lo sviluppo della remaster della serie originale di God of War, consentendo in questo modo ai fan di poter rivivere con un comparto tecnico aggiornato i capitoli del franchise ambientati nella mitologia greca. Nello specifico il leaker Lunatic Ignus ha condiviso un nuovo commento, rivelando che in quel di Sony ultimato i lavori per la remaster riguardante la “saga greca” della serie con protagonista il Dio della Guerra, con l’obiettivo di rendere giocabili i primi capitoli del franchise incentrato su Kratos sulle console più recenti. Game-experience.it - God of War, è in arrivo la raccolta remaster dei capitoli della saga greca, secondo un leaker Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In queste ore è tornato nuovamente a circolare con forza in rete il rumor che vuole Santa Monica Studio aver completato lo svilupposerie originale di God of War, consentendo in questo modo ai fan di poter rivivere con un comparto tecnico aggiornato idel franchise ambientati nella mitologia. Nello specifico ilLunatic Ignus ha condiviso un nuovo commento, rivelando che in quel di Sony ultimato i lavori per lariguardante la “serie con protagonista il DioGuerra, con l’obiettivo di rendere giocabili i primidel franchise incentrato su Kratos sulle console più recenti.

