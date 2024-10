Giro di Lombardia, si cambia per il maltempo: il nuovo percorso e le strade chiuse (Di venerdì 11 ottobre 2024) CICLISMO. La chiusura di un tratto della Gazzaniga-Aviatico costringe gli organizzatori alla modifica del tracciato della corsa di sabato 12 ottobre, in partenza da Bergamo: da Cene si gira verso Albino. I ciclisti bergamaschi diventano cinque: c’è anche Consonni. Ecodibergamo.it - Giro di Lombardia, si cambia per il maltempo: il nuovo percorso e le strade chiuse Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CICLISMO. La chiusura di un tratto della Gazzaniga-Aviatico costringe gli organizzatori alla modifica del tracciato della corsa di sabato 12 ottobre, in partenza da Bergamo: da Cene si gira verso Albino. I ciclisti bergamaschi diventano cinque: c’è anche Consonni.

