Giornate Fai d’Autunno 2024, dal palazzo dei Florio al castello di Farnetella: ecco i più insoliti e curiosi da vedere questo weekend – LA GUIDA (Di venerdì 11 ottobre 2024) E con questa fanno 13. Tante sono le edizioni delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Come accade ogni anno, da un capo all’altro della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno straordinariamente al pubblico in 360 città. Noi ve ne segnaliamo qualcuno, ma l’elenco completo dei luoghi aperti, così come le modalità di partecipazione si possono legge sul sito web www.Giornatefai.it. Ilfattoquotidiano.it - Giornate Fai d’Autunno 2024, dal palazzo dei Florio al castello di Farnetella: ecco i più insoliti e curiosi da vedere questo weekend – LA GUIDA Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E con questa fanno 13. Tante sono le edizioni delleFAI, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Come accade ogni anno, da un capo all’altro della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura,, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno straordinariamente al pubblico in 360 città. Noi ve ne segnaliamo qualcuno, ma l’elenco completo dei luoghi aperti, così come le modalità di partecipazione si possono legge sul sito web www.fai.it.

Tornano le Giornate FAI d’Autunno : luoghi e itinerari da scoprire a Napoli e in Campania - A Vico Equense, invece, la Cappella trecentesca di Santa Lucia sarà aperta ai visitatori che vorranno ammirarne gli affreschi di scuola giottesca, mentre a Somma Vesuviana le Giornate FAI d’Autunno saranno l’occasione per passeggiare nell’antico borgo medievale del Casamale, centro storico della città, e per visitare la Villa Augustea, l’enorme complesso di edifici romani appartenuti con ogni ... (Puntomagazine.it)

Giornate Fai d’Autunno - la Toscana si mette in mostra - Tornano sabato 12 e domenica 13 le Giornate FAI d'Autunno, giunte quest'anno alla loro tredicesima edizione, con ben 27 luoghi aperti in via eccezionale, in 9 province della Toscana. “Le giornate Fai d’Autunno sono un grande appuntamento di raccolta fondi, durante le quale sarà offerta un’ampia scelta di luoghi. (Lanazione.it)

Prato - tornano le Giornate Fai d’Autunno - La delegazione pratese del Fondo per l’Ambiente Italiano guidata da Marzia de Marzi grazie alla collaborazione con il Comune di Prato invita a conoscere due luoghi che raccontano la città da più punti di vista. “Anche questa edizione delle Giornate Fai d’autunno - spiega Marzia de Marzi – è un’occasione per conoscere meglio il territorio pratese, attraverso la storia, l’arte, le nostre ... (Lanazione.it)