Giorgetti insiste sugli extraprofitti: "Chiedere sacrifici alle banche non è bestemmia" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il "sacrifici-gate" che ha reso turbolento il dibattito politico degli ultimi giorni, il ministro Giorgetti (che ha involontariamente innescato la polemica) tiene il punto: sul tema delle tasse "davanti ai banchieri ho detto che i sacrifici li dovevano fare tutti, non mi sembrava una bestemmia". Così ha ribadito il responsabile del Mef durante il convegno "Far crescere insieme l'Italia" organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. "Davanti a una platea di banchieri ripeterei la stessa cosa", ha tenuto il punto Giorgetti. Giorgetti difende il governo sulle tasse E a proposito della riduzione fiscale, Giorgetti ha difeso l'operato del governo Meloni: "Sono stato tanti anni all'opposizione, è bellissimo stare all'opposizione, ma chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose. Noi le tasse le abbiamo ridotte".

Giorgetti : “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” - Altro tema caldo è quello dei carburanti: “Ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle sul gasolio ma gradualmente, con un impatto nemmeno percepibile – assicura Giorgetti. . Tuttavia, per le Regioni i “sacrifici” saranno compensati da aumenti dei fondi per la sanità. Giorgetti: “Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere” E sul polverone sollevato dalle sue parole: ... (Secoloditalia.it)

Giorgetti rassicura : “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” - Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha voluto rassicurare cittadini e imprese sul contenuto della prossima manovra di bilancio, specificando che non saranno loro a dover affrontare sacrifici. Tuttavia, ci sono ancora circa 7 miliardi di risorse che rientrano sotto la voce "altre misure", ancora da dettagliare. (Ilfogliettone.it)

Giorgetti : ridirei sacrifici a banchieri - C'è stata grandissima polemica, ma lo ridirei". "Taglio del cuneo fiscale,tagli ai ministeri,sostegno alle famiglie". Ora è avviato il sentiero per sana finanza pubblica". "Dire che anche i banchieri devono fare i sacrifici non è una bestemmia. 35 "Chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose. (Televideo.rai.it)