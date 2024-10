Lanazione.it - Finestrini delle auto in frantumi, ancora un raid in piazzale Vittorio Veneto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 –spaccate dimobili ina Firenze: sono state cinque lesfondate stanotte, che si vanno ad aggiungere ai molti casi precedenti. Di nuovo è successo nel famigerato parcheggio residenti lato centro, che però è permanentemente e indebitamente occupato da molte macchine di turisti, attratti qui dai parcheggiatori abusivi che li invitano a posteggiare in questo spazio come denunciato in un servizio de La Nazione di due giorni fa. E sono proprio i turisti, per la maggior parte, a fare le spese di ladruncoli che non si peritano a infrangerealla ricerca di valige e borse.