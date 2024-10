Far west in centro a Modugno, sparatoria tra due uomini: auto crivellate, colpito e ucciso un cane (Di venerdì 11 ottobre 2024) Far west a Modugno (Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pieno centro nella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da Quotidianodipuglia.it - Far west in centro a Modugno, sparatoria tra due uomini: auto crivellate, colpito e ucciso un cane Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Far(Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pienonella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da

Paura durante Crystal Palace-West Ham : il centrocampista Soucek salva un raccattapalle schiacciato dal cartellone pubblicitario – Il video - Soucek si accorge subito del pericolo, interrompe i festeggiamenti e, insieme ai compagni di squadra, mette in salvo il ball boy che rischiava di rimanere schiacciato sotto il peso dei tifosi. . Sotto ci finisce un giovanissimo raccattapalle. È il 67? minuto di gioco del match tra Crystal Palace e West Ham. (Open.online)

Aston Villa e West Ham si avvicinano per un trasferimento al centrocampista da 13 gol - Potrebbe rivelarsi un affare a quel prezzo se riuscisse ad adattarsi alla Premier League. Sarà interessante vedere se riuscirà ad adattarsi rapidamente al calcio inglese se il trasferimento andrà in porto. Nel frattempo, l’Aston Villa ha bisogno di più abilità tecnica anche nel terzo finale. Muci li aiuterà a sfondare le difese avversarie e andrà anche a segno. (Justcalcio.com)

Far West in centro. La guerra fra pusher spaventa i cittadini - In mezzo Brivio, dove è in atto una guerra senza esclusione di colpi tra pusher per il controllo delle piazze dell’importante snodo dello smercio di sostanze proibite. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Merate, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Lecco, che hanno avviato un’inchiesta per tentato omicidio e lesioni gravi, stanno provando ad identificarli, ... (Ilgiorno.it)