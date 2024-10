Edoardo Donnamaria aggredito, il racconto choc sui social: “Tremavo dall’ansia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato il momento di terrore vissuto a causa di una presunta fan Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato pubblicamente di essere stato aggredito da una presunta fan. Lo ha raccontato in una live sul suo canale Twitch e il motivo pare sia legato alla Sbircialanotizia.it - Edoardo Donnamaria aggredito, il racconto choc sui social: “Tremavo dall’ansia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato il momento di terrore vissuto a causa di una presunta fan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato pubblicamente di essere statoda una presunta fan. Lo ha raccontato in una live sul suo canale Twitch e il motivo pare sia legato alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo Donnamaria aggredito - il racconto choc sui social : “Tremavo dall’ansia” - . Tutto questo fino a quando Donnamaria e Fiordelisi hanno deciso di intraprendere strade separate, ufficializzando così la rottura che risale a più di un anno fa. Il conduttore radiofonico ha trovato l’amore altrove e quando è uscito allo scoperto rendendo pubblica la nuova relazione, i fan dei “Donnalisi” non hanno digerito bene la notizia scatenando il caos sui social. (Dailyshowmagazine.com)

Edoardo Donnamaria - una fan ossessionata l’ha aggredito : “Tremavo” - Lei ha cominciato a dire che io l’avessi aggredita, fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere. Sono stato aggredito. it. La “fan” ha detto a Edoardo di non pubblicare una nuova canzone ed ha anche messo in dubbio i suoi sentimenti per la nuova fidanzata. Edoardo Donnamaria e il racconto dell’aggressione. (Biccy.it)

Edoardo Donnamaria aggredito da una fan ‘Donnalisi’ : lo sconvolgente racconto dell’ex Vippone (Video) - Si tratta di Edoardo Donnamaria, il quale all’interno della Casa si era legato sentimentalmente ad Antonella Fiordelisi. Visibilmente provato, ha anche aggiunto: Se vuoi venire a trovarmi per parlare di cose carine o chiedermi una foto, non c’è problema. Abbiamo tutto il materiale, non penso che servirà ma invito questa persona che sicuramente mi segue a sparire per sempre dalla mia vita, ... (Isaechia.it)