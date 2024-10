E’ morto Marcello Mutti, patron del colosso del pomodoro aveva 83 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' morto Marcello Mutti, 83 anni, patron della storica e omonima impresa emiliana specializzata nella lavorazione e nelle conserve di pomodoro. L'imprenditore si è spento mercoledì sera. A dare la notizia la 'Gazzetta di Parma' che ha raccolto le parole del figlio Francesco, dal 1994 amministratore delegato dell'azienda. "Mio padre è scomparso nella L'articolo E’ morto Marcello Mutti, patron del colosso del pomodoro aveva 83 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – E', 83della storica e omonima impresa emiliana specializzata nella lavorazione e nelle conserve di. L'imprenditore si è spento mercoledì sera. A dare la notizia la 'Gazzetta di Parma' che ha raccolto le parole del figlio Francesco, dal 1994 amministratore delegato dell'azienda. "Mio padre è scomparso nella L'articolo E’deldel83proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Marcello Mutti è morto - addio al patron della storica azienda di passate di pomodoro - “Mio padre è scomparso nella casa in cui è venuto al mondo. Chi era Marcello Mutti Marcello Mutti era nato il 25 dicembre del 1940. Un capitano d’azienda in grado di scrivere una bella storia di imprenditoria familiare italiana che ha permesso al nostro Paese di avere un ruolo di primo piano nel settore agroalimentare”. (Quifinanza.it)