Da Stefano De Martino ad Amadeus fino a Casa a prima vista: come sono andati gli ascolti dell'access prime time (Di venerdì 11 ottobre 2024) La settimana dell'access prime time premia sempre Affari Tuoi con il 27.2% di share, mentre Striscia la Notizia rimbalza tra il 13% e il 14.2%. Amadeus respira allungando la durata di Chissà chi è (3.4%). Tra i talk, Il cavallo e la torre e Otto e mezzo dominano su 4 di sera.

