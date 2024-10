Covid Italia, nuovi casi in calo: domina variante Kp.3 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giù anche l'Rt, stabili i ricoveri, in Lombardia incidenza più alta: il monitoraggio Iss e ministero della Salute In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente. Nel periodo 3-9 ottobre l'incidenza è pari a 20 casi per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla precedente rilevazione (22 Sbircialanotizia.it - Covid Italia, nuovi casi in calo: domina variante Kp.3 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giù anche l'Rt, stabili i ricoveri, in Lombardia incidenza più alta: il monitoraggio Iss e ministero della Salute In lievediin, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente. Nel periodo 3-9 ottobre l'incidenza è pari a 20per 100.000 abitanti, stabile rispetto alla precedente rilevazione (22

