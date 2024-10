Costi folli per l’energia elettrica? Il Comune riesce a salvarsi: è uscito dal regime di salvaguardia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune di Agrigento esce dal regime di salvaguardia per evitare Costi esorbitanti dell’energia elettrica. Come più volte ribadito dall’Anci Sicilia, anche in occasione di una recente conferenza, incombe un costo eccessivo dell’energia elettrica a carico dei comuni siciliani - anche quello Agrigentonotizie.it - Costi folli per l’energia elettrica? Il Comune riesce a salvarsi: è uscito dal regime di salvaguardia Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildi Agrigento esce daldiper evitareesorbitanti del. Come più volte ribadito dall’Anci Sicilia, anche in occasione di una recente conferenza, incombe un costo eccessivo dela carico dei comuni siciliani - anche quello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agrumicoltura - Diana (Arancia Rossa) : "Bene il G7 a Siracusa. Adesso riduzione dei costi dell’energia elettrica" - Adesso però non vorremmo ritrovarci. . . “Il G7 dell’agricoltura e della pesca in Sicilia è stata per gli imprenditori agricoli siciliani un’opportunità per far sentire la nostra voce alla classe dirigente del Paese, dell’Europa e per intessere relazioni anche con i rappresentanti dei paesi extra UE. (Cataniatoday.it)

Crack e cocaina nascosti in una scopa elettrica : arrestato un 36enne di Bagheria - a casa aveva pure una pistola - G. All’uomo gli agenti sono. . , 36enne di Bagheria, che a casa aveva pure una pistola. Aeva nascosto crack e cocaina in una scopa elettrica: grazie al fiuto del cane King, i poliziotti della sezione Investigativa del commissariato Brancaccio sono riusciti a trovare la droga e hanno arrestato G. (Palermotoday.it)

Grave incendio - stop energia elettrica in Costiera Amalfitana - Gragnano. Grave incendio sui monti Lattari: stop all'energia elettrica in Costiera Amalfitana. Le Prefetture di Napoli e Salerno, su invito dei Vigili del Fuoco, hanno autorizzato alle... (Ilmattino.it)