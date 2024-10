Ultimouomo.com - Cosa aspetta il Manchester United a esonerare ten Hag

Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da mesi, ogni volta che le cose volgono al peggio per il, si torna a discutere di una frase pronunciata da Erik ten Hag alla fine della scorsa stagione. «In questo momento non siamo nella posizione per competere per il primo o il secondo posto in Premier League». Era il 27 aprile, mancava meno di un mese all’unica, non irrilevante, gioia della scorsa stagione (la vittoria della FA Cup in finale contro ilCity), ilsi preparava a una partita contro il Burnley con un distacco dal quarto posto che ammontava già a 13 punti. Ma ten Hag stava già pensando a come avrebbe fallito la stagione successiva. Ovviamente era una semplice constatazione logica per chiunque l’avesse visto giocare, il