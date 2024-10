Commissione d'inchiesta Covid, parenti vittime: "Negate da governo terapie al plasma iperimmune, tirocinanti al posto dei medici e ospedali come lager” - VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella prima Commissione di inchiesta Covid i familiari delle vittime morte “non da Covid ma per Covid” hanno mostrato tutta la loro sofferenza per i loro cari tragicamente deceduti per “malasanità e malfunzionamento della gestione pandemia Covid 19”. Nella seduta è stata incarnata tutta la rabbia pe Ilgiornaleditalia.it - Commissione d'inchiesta Covid, parenti vittime: "Negate da governo terapie al plasma iperimmune, tirocinanti al posto dei medici e ospedali come lager” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella primadii familiari dellemorte “non dama per” hanno mostrato tutta la loro sofferenza per i loro cari tragicamente deceduti per “malasanità e malfunzionamento della gestione pandemia19”. Nella seduta è stata incarnata tutta la rabbia pe

