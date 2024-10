Come può cambiare il Bonus ristrutturazioni nel 2025, governo Meloni pensa a proroga per le prime case (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'anno prossimo il Bonus ristrutturazioni scenderà al 36%, e poi dal 2028 ancora al 30%. Un calo non ideale, mentre in cui l'Italia si avvicina alle scadenze della direttiva europea case green. Così, il governo Meloni ha aperto alla possibilità di prolungare il Bonus al 50%, Come è oggi, ma solo per le prime case. Fanpage.it - Come può cambiare il Bonus ristrutturazioni nel 2025, governo Meloni pensa a proroga per le prime case Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'anno prossimo ilscenderà al 36%, e poi dal 2028 ancora al 30%. Un calo non ideale, mentre in cui l'Italia si avvicina alle scadenze della direttiva europeagreen. Così, ilha aperto alla possibilità di prolungare ilal 50%,è oggi, ma solo per le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus edilizi - Leo : “Penso si possa tornare al 50% per ristrutturazioni prima casa” - Leo: “Impossibilità oggettiva di prorogare concordato” “Se dipendesse da noi noi vorremmo dare una proroga all’infinito” del concordato preventivo “perché siamo ben consapevoli dei problemi dei professionisti e le imprese ma siamo nell’impossibilità oggettiva di farlo, abbiamo dilatato al massimo i tempi di presentazione ma ora siamo nella sessione di bilancio. (Lapresse.it)

Bonus Ristrutturazioni 2024 : consulta dettagli - scadenze e consigli per ottenere la detrazione del 50% - . Proroga e Detrazione: La buona notizia è che il Bonus Ristrutturazioni è stato. . Bonus Ristrutturazioni 2024: ecco come ottenere la detrazione del 50%. Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più popolari in Italia, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento ... (Gazzettadelsud.it)

Bonus Ristrutturazioni 2024 : consulta dettagli - scadenze e consigli per richiedere la detrazione del 50% - Proroga e Detrazione: La buona notizia è che il Bonus Ristrutturazioni è stato. . . . Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più popolari in Italia, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. (Gazzettadelsud.it)