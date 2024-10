Columbro: “Dopo il coma per Mediaset e la tv ero morto. Perché?” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Buona Domenica, Paperissima, Il Galà della Pubblicità, Caro Maestro, i Telegatti, Scherzi a Parte, Il Grande Bluff, chi è cresciuto negli anni 90 ricorda benissimo tutti i programmi che ha condotto Marco Columbro e le fiction in cui ha recitato. Nel 2001 però il presentatore è stato colpito da un brutto ictus e da allora qualcosa è cambiato. Columbro è stato 20 giorni in coma, poi si è ripreso, ma la sua carriera televisiva non è tornata quella di prima, pochi programmi tra Rai e Sky (si contano sulle dita di una mano) e una manciata di fiction. Proprio di questo Marco ha parlato nell’intervista che ha concesso a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il famoso conduttore toscano ha rivelato che vorrebbe scoprire come mai la tv si è dimenticata di lui. Columbro: “Dopo il coma Mediaset e la tv si sono scordati di me”. “A un certo punto succede qualcosa. Biccy.it - Columbro: “Dopo il coma per Mediaset e la tv ero morto. Perché?” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Buona Domenica, Paperissima, Il Galà della Pubblicità, Caro Maestro, i Telegatti, Scherzi a Parte, Il Grande Bluff, chi è cresciuto negli anni 90 ricorda benissimo tutti i programmi che ha condotto Marcoe le fiction in cui ha recitato. Nel 2001 però il presentatore è stato colpito da un brutto ictus e da allora qualcosa è cambiato.è stato 20 giorni in, poi si è ripreso, ma la sua carriera televisiva non è tornata quella di prima, pochi programmi tra Rai e Sky (si contano sulle dita di una mano) e una manciata di fiction. Proprio di questo Marco ha parlato nell’intervista che ha concesso a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il famoso conduttore toscano ha rivelato che vorrebbe scoprire come mai la tv si è dimenticata di lui.: “ile la tv si sono scordati di me”. “A un certo punto succede qualcosa.

