Clima, Greta Thunberg a Milano al corteo Fridays For Future (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, si è messa in marcia per chiedere non solo giustizia Climatica ma anche per sostenere la causa palestinese. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo. Thunberg, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni. Lapresse.it - Clima, Greta Thunberg a Milano al corteo Fridays For Future Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è anchealla manifestazione deiforche oggi ha interessatocon partenza da largo Cairoli. L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, si è messa in marcia per chiedere non solo giustiziatica ma anche per sostenere la causa palestinese. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al, che ha sfilato indossando una kefiah, torna aper una manifestazione dopo tre anni.

