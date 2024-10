Cava de’ Tirreni, nuova area giochi nella frazione di Passiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTaglio del nastro del Sindaco Vincenzo Servalli, Consigliere Luca Narbone e Dirigente Ester Senatore, della nuova area giochi realizzata nella piazza Trezza alla frazione Passiano, con la benedizione del parroco don Ciro Giordano. “In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c’è stato un grande impegno per Passiano, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’area giochi”. Una festa stamattina soprattutto per i bambini che hanno vissuto un gioioso prologo alla campanella della scuola. Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, nuova area giochi nella frazione di Passiano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTaglio del nastro del Sindaco Vincenzo Servalli, Consigliere Luca Narbone e Dirigente Ester Senatore, dellarealizzatapiazza Trezza alla, con la benedizione del parroco don Ciro Giordano. “In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c’è stato un grande impegno per, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’”. Una festa stamattina soprattutto per i bambini che hanno vissuto un gioioso prologo alla campadella scuola.

