Calcio: Real. Operato Carvajal, riuscito l'intervento al ginocchio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo la stampa spagnola il terzino del Real e della nazionale iberica tornerà in campo fra un anno MADRID (SPAGNA) - Rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra. Questa la terrificante diagnosi successiva al grave infortunio subito s

Calcio : Real. Mistero Alaba - rientro rischia slittare al 2025 - Il Real Madrid sperava di . Il difensore austriaco è fermo da dicembre scorso MADRID (SPAGNA) - Il ritorno in campo di David Alaba è sempre più un'incognita. Se a fine agosto prevaleva l'ottimismo ("ha cominciato a correre", aveva detto fiducioso Carlo Ancelotti), ad oggi la situazione è più incerta. (Ilgiornaleditalia.it)

Calciomercato : Real. Alexander-Arnold priorità per sostituire Carvajal - Il laterale inglese è in scadenza a fine stagione col Liverpool MADRID (SPAGNA) - Perso Dani Carvajal per tutta la stagione, il Real Madrid si è già messo alla ricerca di un sostituto. Niente interventi sul mercato svincolati, se ne riparlerà a gennaio o addirittura dopo: i blancos infatti, secondo . (Ilgiornaleditalia.it)