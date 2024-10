Calcio, Nicolò Zaniolo torna in Nazionale: il giocatore dell’Atalanta sostituirà lo squalificato Pellegrini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una nuova chance. Il CT Luciano Spalletti si è visto costretto a intervenire sull’elenco dei convocati della Nazionale italiana di Calcio, in vista del prossimo impegno in Nations League. Dopo la sfida di ieri contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, terminata sul 2-2, Spalletti ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Lorenzo Pallegrini al 38? della prima frazione, quando la compagine tricolore era in vantaggio 2-0. Un cartellino rosso che ha alterato gli equilibri nella sfida contro i Diavoli Rossi, in grado così di rimontare. Nello stesso tempo, il posto dello squalificato calciatore della Roma sarà preso da Nicolò Zaniolo. Il giocatore, con un passato proprio in giallorosso e attualmente all’Atalanta, sta cercando nuovamente di ricostruire il suo percorso, dopo aver dovuto saltare gli Europei in Germania per una frattura del metatarso del piede sinistro. Oasport.it - Calcio, Nicolò Zaniolo torna in Nazionale: il giocatore dell’Atalanta sostituirà lo squalificato Pellegrini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una nuova chance. Il CT Luciano Spalletti si è visto costretto a intervenire sull’elenco dei convocati dellaitaliana di, in vista del prossimo impegno in Nations League. Dopo la sfida di ieri contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, terminata sul 2-2, Spalletti ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Lorenzo Pallegrini al 38? della prima frazione, quando la compagine tricolore era in vantaggio 2-0. Un cartellino rosso che ha alterato gli equilibri nella sfida contro i Diavoli Rossi, in grado così di rimontare. Nello stesso tempo, il posto dellocalciatore della Roma sarà preso da. Il, con un passato proprio in giallorosso e attualmente all’Atalanta, sta cercando nuovamente di ricostruire il suo percorso, dopo aver dovuto saltare gli Europei in Germania per una frattura del metatarso del piede sinistro.

