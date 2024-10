Bocciato all'esame di guida, tira un pugno all'istruttore e si denuda: denunciato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì, intorno alle 19, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante sono intervenuti a Vicenza, in via Zamenhof, dove era stata segnalata la condotta particolarmente aggressiva di giovane che non aveva superato l’esame pratico di scuola guida ed aveva aggredito l’istruttore Vicenzatoday.it - Bocciato all'esame di guida, tira un pugno all'istruttore e si denuda: denunciato Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì, intorno alle 19, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante sono intervenuti a Vicenza, in via Zamenhof, dove era stata segnalata la condotta particolarmente aggressiva di giovane che non aveva superato l’pratico di scuolaed aveva aggredito l’

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raspadori bocciato da Spalletti : potrebbe anche lasciare il Napoli - Nella formazione partenopea del nuovo corso di Antonio Conte, l’ex Sassuolo è l’unico che non sta brillando, e anche con la Nazionale non arrivano buone notizie. Nel match successivo, l’ex Sassuolo ha giocato poco più di un’ora contro Israele, anche se senza trovare la rete. (LaPresse) TvPlay. “Pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare superiorità” ha spiegato l’allenatore. (Tvplay.it)

Fu il primo allenatore - aveva 85 anni. Addio a Mascolo - inventò Mennea : "Un fiore sbocciato in periferia» - . Senza le sue cure nella fase iniziale della carriera di Mennea non sarebbero mai arrivati il record mondiale dei 200 metri in 19”72 a Città del Messico nel 1979 e la vittoria nei 200 metri a Mosca 1980. Un anno fa Mascolo era presente alla cerimonia di apposizione della targa alla “salita del vaglio”, il luogo dove si allenavano Mennea con molti altri atleti. (Sport.quotidiano.net)

Feliciani bocciato : manca un rigore per il Napoli! C’era fallo di Dossena - Corriere dello Sport – Feliciani bocciato: manca un rigore per il Napoli! C’era fallo di Dossena L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul direttore … L'articolo Feliciani bocciato: manca un rigore per il Napoli! C’era fallo di Dossena proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)