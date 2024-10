Berrettini e Sinner, è finita: l’ultima parola spetta a lui (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per Jannik Sinner e Matteo Berrettini si apre un periodo completamente nuovo: non lo avremmo mai creduto possibile. Era solo questione di tempo. Dovevamo immaginarlo che, prima o poi, anche loro si sarebbero “piegati” al diktat delle nuove tecnologie. E che, come avevano già fatto in precedenza tutti gli altri, si sarebbero allineati al nuovo trend. Così, nelle scorse ore, è arrivata una notizia che segna una svolta assolutamente epocale nella storia del tennis mondiale. Cambiamento radicale per Matteo Berrettini e non solo (AnsaFoto) – Ilveggente.itRiguarda Wimbledon, il terzo Slam dell’anno, l’unico a giocarsi sull’erba. Quello più amato da Matteo Berrettini, per intenderci, che nel 2021 centrò la finale e si ritrovò al cospetto del re indiscusso dell’All England Club, vale a dire Novak Djokovic. Ilveggente.it - Berrettini e Sinner, è finita: l’ultima parola spetta a lui Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per Jannike Matteosi apre un periodo completamente nuovo: non lo avremmo mai creduto possibile. Era solo questione di tempo. Dovevamo immaginarlo che, prima o poi, anche loro si sarebbero “piegati” al diktat delle nuove tecnologie. E che, come avevano già fatto in precedenza tutti gli altri, si sarebbero allineati al nuovo trend. Così, nelle scorse ore, è arrivata una notizia che segna una svolta assolutamente epocale nella storia del tennis mondiale. Cambiamento radicale per Matteoe non solo (AnsaFoto) – Ilveggente.itRiguarda Wimbledon, il terzo Slam dell’anno, l’unico a giocarsi sull’erba. Quello più amato da Matteo, per intenderci, che nel 2021 centrò la finale e si ritrovò al cospetto del re indiscusso dell’All England Club, vale a dire Novak Djokovic.

La giornata degli italiani a Shanghai : gli orari esatti di Sinner - Berrettini - Musetti - Cobolli e Bellucci - 30 italiane Alex Michelsen (Stati Uniti) – Novak Djokovic (Serbia, 4)A seguireMattia Bellucci (Italia, Q) – Alexander Zverev (Germania, 2) Show Court 3Dalle 6. 30 alle 16. 30 alle 16. 00 alle 12. La diretta tv dei match del torneo di Shanghai 2024 sarà fruibile su Sky Sport Tennis dalle 6. 30, su Sky Sport Arena dalle 6. (Oasport.it)

Monaco : “Sinner mi ricorda Djokovic - ma Alcaraz è unico. Berrettini al momento non vale la top10” - Io ero stupito di vedere che partita abbia fatto Alcaraz, considerando gli alti e bassi. Certo, non è un fuoriclasse in quel fondamentale, ma ha costruito un ottimo colpo che è in grado di migliorare“. Essere n. Non è quello che me lo fa dire, sono altre valutazioni. Sinner suscita meno quel sentimento per come è fatto lui, essendo più costante, ma non significa affermare che lui non faccia cose ... (Oasport.it)

Matteo Berrettini rivela : “Non ho parlato con nessuno dopo Tokyo - Sinner è incredibile” - “Il tempo vola. Spero che ci sia un altro grande incontro in arrivo“, ha dichiarato ai microfoni Matteo. Il problema era capire se fossi riuscito a trovare la costanza e l’integrità fisica necessaria per poterlo dimostrare“, ha sottolineato. . A completamento, Berrettini ha dedicato parole di grande stima e rispetto nei confronti degli altri giocatori italiani, tra cui anche Jannik Sinner ... (Oasport.it)