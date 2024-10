Beautiful: Hope e Brooke tale madre tale figlia... ma la piccola Logan ha superato la maestra! (Di venerdì 11 ottobre 2024) La fama di Brooke è ben nota ma Hope potrebbe presto superarla. Le puntate di Beautiful sia italiane che americane ci stanno riservando colpi di scena clamorosi che ci stanno portando a pensare che la piccola Logan, tra non molto, supererà la sua maestra. Ecco perché. Comingsoon.it - Beautiful: Hope e Brooke tale madre tale figlia... ma la piccola Logan ha superato la maestra! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La fama diè ben nota mapotrebbe presto superarla. Le puntate disia italiane che americane ci stanno riservando colpi di scena clamorosi che ci stanno portando a pensare che la, tra non molto, supererà la sua. Ecco perché.

