Apex Legends – In arrivo il nuovo evento Tecno-Incubo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Halloween si avvicina, e con lui stanno arrivando sempre più eventi a tema. Anche Apex Legends è pronto a festeggiare il periodo più spaventoso dell’anno portando tutti i giocatori nel Tecno-Incubo! Dal 15 ottobre al 4 novembre 2024 avrà luogo questo grande evento che vedrà il ritorno di una gradita modalità, un’arena unica e tanti oggetti cosmetici. Scopriamole insieme dopo il trailer. Ritorna la modalità Trio: Dolcetti o scherzetti Il grande classico da far rizzare i capelli è tornato! Bussare alle porte per raccogliere dolciumi? No, meglio mandare KO i nemici, spaccare porte e saccheggiare tutte le capsule bottino per raccogliere e consumare dolciumi per il tuo regalino extra: punti Evo, ricarica Ultimate e 25 punti salute per gli scudi. Gli scherzetti non sono solo per i bambini. Nerdpool.it - Apex Legends – In arrivo il nuovo evento Tecno-Incubo Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Halloween si avvicina, e con lui stanno arrivando sempre più eventi a tema. Ancheè pronto a festeggiare il periodo più spaventoso dell’anno portando tutti i giocatori nel! Dal 15 ottobre al 4 novembre 2024 avrà luogo questo grandeche vedrà il ritorno di una gradita modalità, un’arena unica e tanti oggetti cosmetici. Scopriamole insieme dopo il trailer. Ritorna la modalità Trio: Dolcetti o scherzetti Il grande classico da far rizzare i capelli è tornato! Bussare alle porte per raccogliere dolciumi? No, meglio mandare KO i nemici, spaccare porte e saccheggiare tutte le capsule bottino per raccogliere e consumare dolciumi per il tuo regalino extra: punti Evo, ricarica Ultimate e 25 punti salute per gli scudi. Gli scherzetti non sono solo per i bambini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Su Apex Legends sta per cominciare la Caccia Spaziale! - Scopri 36 nuovi oggetti evento astronomici e sbloccali tutti per arrivare alle ricompense traguardo. Nuovo oggetto cosmetico corpo a corpo – Equipaggia il nuovo oggetto corpo a corpo universale “Morso del serpente”, poi personalizzalo con un contatore olografico per le uccisioni e un’animazione per la cassa della morte. (Nerdpool.it)

Tre giochi gratis su Epic Games : CYGNI – All Guns Blazing - Apex Legends e DNF Duel - Non perdere l’opportunità di provare questo titolo che promette ore di divertimento. Specifiche minime richieste per CYGNI – All Guns Blazing Le seguenti specifiche sono le minime richieste per poter giocare a CYGNI – All Guns Blazing su PC Windows, se superiori ovviamente è meglio. 3. Questo titolo offre combattimenti intensi e tecniche speciali uniche per ogni personaggio, con una grafica ... (Pantareinews.com)