Ancora spari sulla base Unifil in Libano: feriti due caschi blu cingalesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane hanno di nuovo sparato contro una torre dell’Unifil, la missione Onu nel Sud del Libano, ferendo almeno due peacekeeper. Lo riporta Haaretz. Secondo la tv libanese al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, i colpi d’artiglieria sono stati sparati contro una torre di osservazione nel quartier generale di Naqura. I feriti sono di nazionalità cingalese. Si tratta del secondo attacco dell’Idf alle forze di pace delle Nazioni unite dopo gli spari di giovedì 10 ottobre sempre contro una torre a Naqura, in cui erano rimasti feriti due caschi blu indonesiani. Lettera43.it - Ancora spari sulla base Unifil in Libano: feriti due caschi blu cingalesi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le forze di difesa israeliane hanno di nuovo sparato contro una torre dell’, la missione Onu nel Sud del, ferendo almeno due peacekeeper. Lo riporta Haaretz. Secondo la tv libanese al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, i colpi d’artiglieria sono stati sparati contro una torre di osservazione nel quartier generale di Naqura. Isono di nazionalità cingalese. Si tratta del secondo attacco dell’Idf alle forze di pace delle Nazioni unite dopo glidi giovedì 10 ottobre sempre contro una torre a Naqura, in cui erano rimastidueblu indonesiani.

