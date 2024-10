Al Museo di Pietrarsa corse sui trenini e modellini storici con “Ferrovie in Miniatura” 1-3 novembre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna Ferrovie in Miniatura al Museo di Pietrarsa: da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024. Si potrà viaggiare sui trenini e ammirare i modellini storici. Fanpage.it - Al Museo di Pietrarsa corse sui trenini e modellini storici con “Ferrovie in Miniatura” 1-3 novembre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna Ferrovie in Miniatura aldi: da venerdì 1 a domenica 32024. Si potrà viaggiare suie ammirare i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Day per i 35 anni del Museo Ferroviario di Pietrarsa - . Spegnere 35 candeline per il Museo Nazionale di Pietrarsa non è cosa da poco. È un traguardo che merita di essere celebrato e la Fondazione FS Italiane ha scelto di farlo attraverso diverse iniziative, partendo con due giornate di Open Day in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. iglietti. (Espressonapoletano.it)

Fondazione Fs - open day a Pietrarsa per i 35 anni del Museo ferroviario - I biglietti d’ingresso per l’Open Day saranno in vendita fino alle ore 16:00 al prezzo simbolico di un euro; il sito storico aprirà i cancelli in orario compreso tra le 9:00 e le 17:00. it. Ulteriori informazioni sono disponibili al numero 081472003, o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs. (Ildenaro.it)

Open Day a Pietrarsa per i 35 anni del Museo Nazionale Ferroviario - Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa spegne 35 candeline. In occasione della ricorrenza, (il Museo “nacque” il 7 ottobre 1989) la Fondazione FS Italiane ha in programma diverse iniziative partendo con due giornate di “Open Day” in programma sabato 14 e domenica 15 settembre per... (Napolitoday.it)