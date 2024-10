883, Mauro Repetto parla di Max Pezzali: «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, venerdì 11 ottobre, viene lanciata una nuova serie dedicata alla nascita degli 883, che esplora i primi anni della band e il complesso legame tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Si tratta di una narrazione che raccoglie elementi di musica e autentica amicizia ambientata nei mitici Anni ’90, una storia condivisa da molte generazioni, raccontata in ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883’, una produzione originale di Sky creata da Sydney Sibilia.Leggi anche: Meteo, allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna. Quanto durerà «Questa è una storia universale, poiché i sentimenti che animano Max e Mauro rispecchiano quelli dei giovani di oggi», sottolinea Sibilia durante la presentazione della serie al Teatro Alcione di Milano, aggiungendo che gli ex membri degli 883 hanno visto la produzione e ne sono rimasti colpiti. Thesocialpost.it - 883, Mauro Repetto parla di Max Pezzali: «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, venerdì 11 ottobre, viene lanciata una nuova serie dedicata alla nascita degli 883, che esplora i primi anni della band e il complesso legame tra Max. Si tratta di una narrazione che raccoglie elementi di musica e autentica amicizia ambientata nei mitici Anni ’90, una storia condivisa da molte generazioni, raccontata in ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883’, una produzione originale di Sky creata da Sydney Sibilia.Leggi anche: Meteo, allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna. Quanto durerà «Questa è una storia universale, poiché i sentimenti che animano Max erispecchiano quelli dei giovani di oggi», sottolinea Sibilia durante la presentazione della serie al Teatro Alcione di Milano, aggiungendo che gli ex membri degli 883 hanno visto la produzione e ne sono rimasti colpiti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mauro Repetto lavora a Disneyland Paris? Facciamo chiarezza : “Ero al livello più infimo” - ” <!-- --> The post Mauro Repetto lavora a Disneyland Paris? Facciamo chiarezza: “Ero al livello più infimo” appeared first on CinemaSerieTV. Oppure devo smistare i binari, far partire materialmente i convogli. Il mio ruolo è, nella scala sociale, ancora più basso. Non che ci sia niente di male. (Cinemaserietv.it)

Mauro Repetto oggi : che fine ha fatto l’ex 883? : un ex “cowboy” a Parigi - tra lavoro - famiglia e teatro - In Francia c’è un modo di dire: “métro-boulot-dodo”. Ha spiegato che non gira vestito da Pippo per Disneyland, ma ha certamente iniziato da mansioni più semplici, come figurante vestito da cowboy, ma adesso organizza eventi. Sempre ai microfoni di Linus, l’ex “biondino” degli 883 spiega che dopo aver lasciato gli 883 non aveva bisogno di lavorare, ma sua madre pretese che si trovasse un impiego ... (Cinemaserietv.it)

Mauro Repetto : chi è e cosa fa oggi l’altra metà degli 883 - Dopo l’uscita dell’album Remix '94, decide di lasciare gli 883. Nel 1988 fondano gli 883 e, con l’aiuto di Claudio Cecchetto, raggiungono il successo. Il ritorno in Europa Dopo l’esperienza americana, Repetto torna in Italia. Insieme hanno due figli. Rimaneva l’American Dream". Dopo aver lavorato insieme, Repetto manifesta il desiderio di andare in America e abbandonare il progetto. (Ilgiorno.it)