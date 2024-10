Velvetmag.it - Volkswagen Tayron 2025: il SUV tedesco che rivoluziona la mobilità familiare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laè la nuova proposta della casa automobilistica tedesca nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Questo modello si presenta come l’erede della Tiguan Allspace, ma con un design rinnovato, tecnologia avanzata e un focus su prestazioni ecologiche. L’arrivo diè previsto per ile promette di stabilire nuovi standard nella categoria dei SUV familiari., foto Ansa – VelvetMagIl SUV didalle dimensioni generose La nuovasarà in grado di ospitare fino a sette passeggeri, confermandosi una scelta ideale per le famiglie numerose o per chi desidera spazio extra. Rispetto alla Tiguan Allspace, da cui eredita alcuni aspetti del design, ilpresenta linee più moderne e aerodinamiche, con una griglia frontale imponente e fari a LED di ultima generazione.