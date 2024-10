Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RESTA SOSPESA LA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO TRA CANCELLO E NAPOLI PER ACCERTAMENTI DELL’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA. LO SPORT SALE L’ATTESA PER L’INCONTRO DI NATIONS LEAGUE DI QUESTA SERA. L’ITALIA SFIDERà INFATTI IL BELGIO. CALCIO D’INIZIO ALLO STADIO OLIMPICO PREVISTO PER LE ORE 20.