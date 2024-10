Ilrestodelcarlino.it - Un paese sotto choc : "La Berco è Copparo. Quei 480 esuberi, disastro per le famiglie"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Claudio Selleri ricorda i tempi della, lì dentro ha lavorato 36 anni. "C’era il boom, erano tempi d’oro per l’azienda che cresceva di anno in anno. Essere assunti allaera considerata una grande fortuna, eri sistemato fino alla pensione. Eri sistemato a vita", racconta al tavolino del bar gli ’Amici di Mares’, caffé e quattro chiacchiere con vista sulla piazza di. Quattro chiacchiere che girano, come un disco rotto, intorno a quell’annuncio, 580. Selleri, 87 anni – pare dimostrarne dieci in meno –, è in pensione ormai da tanto. Ma la sua vita in azienda l’ha impressa nella memoria, lui che era impiegato nell’ufficio acquisti. "Ricordi bellissimi, c’era vicinanza con i vertici dell’azienda. Allora una cosa così non sarebbe mai successa. Mai".