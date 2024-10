Ucciso nella faida di camorra: Dda invoca 110 anni di carcere per boss e killer dei Casalesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Centodieci anni di carcere complessivi per 5 persone coinvolte nell'omicidio di Domenico Cioffo, Ucciso a San Cipriano d'Aversa il primo febbraio 1995 durante la faida di camorra tra il clan dei Casalesi e quello di Giuseppe Quadrano, del quale Cioffo era un affiliato.Dinanzi al gup Marco Casertanews.it - Ucciso nella faida di camorra: Dda invoca 110 anni di carcere per boss e killer dei Casalesi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Centodiecidicomplessivi per 5 persone coinvolte nell'omicidio di Domenico Cioffo,a San Cipriano d'Aversa il primo febbraio 1995 durante laditra il clan deie quello di Giuseppe Quadrano, del quale Cioffo era un affiliato.Dinanzi al gup Marco

