Treviso | baby gang circonda e schiaffeggia un 14enne per rubargli meno di 1€

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Picchiato dal branco perdi 1 euro. E’ successo a. Sette studenti della scuola superiore, di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, sono stati denunciati per minacce, percosse e rapina. La vittima è unto e aggredito nel centro della città. Il tutto per appropriarsi di pocodi un euro. Segnalati alle forze dell’ordine dalla stessa vittima,ta per costringerla a consegnare il denaro, irapinatori sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Venezia. L'articolounperdi 1€ proviene da Dayitalianews.