Tiscali Mail è tornata a funzionare. Le mail stanno arrivando ai destinatari ma la comunicazione sul guasto è stata assente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tiscali ha sistemato il guasto ai suoi server di posta che per tre giorni non ha permesso di ricevere mail. Gli utenti temevano di aver perso tutte le mail inviate loro durante il blackout, ma sembra che siano tutte in fase di consegna

