Ilfattoquotidiano.it - “Ti sei rifatta le labbra?”, la domanda di Enzo Paolo spiazza Carmen Russo. E lei replica così

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella casa del Grande FratelloTurchi, nonostante l’umore ballerino (per rimanere in tema) degli ultimi giorni, continua a regalare al pubblico perle di gossip. Nella puntata di lunedì infatti è entrata nel reality, pronta a convincere il marito a restare in gioco e a tirarlo un po’ su di morale. Al contrario delle aspettative va detto cheha mostrato tutte le emozioni alla “Inside Out” tranne la gioia nel rivedere la moglie dopo settimane. “Prima di venire qui ho avuto il sentore chefosse stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solo L’ho vista fredda e distaccata. Se a lei non sta bene un uomoio me ne vado da casa, veramente. Forse è il troppo tempo insieme Ma è un mio sentore. Devo capire fuori”, ha confidatoad Alfonso Signorini nel segreto del confessionale.