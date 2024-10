Tennis, titoli regionali per Ottobri e Giovagnoni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Successi per i veterani del Tennis Club Cingoli, componenti della squadra che negli ultimi tre anni consecutivi detiene il titolo di campione regionale Over 50. Di questa compagine fanno parte Sergio Ottobri e Mauro Giovagnoni che a Osimo hanno disputato le gare del campionato regionale individuale Over 50 e 55. Battendo 6-2, 6-0 nella finale Roberto Moscatelli del Tennis Club Camerano, Ottobri ha conquistato il titolo regionale Over 50. E Giovagnoni prevalendo 6-1, 6-2 contro David Giuseppe Galli del Tennis Club Lucrezia, ha vinto il titolo Over 55. Le prestazioni di Ottobri e Giovagnoni, oltre a quelle precedenti di Davide Pollonara e Mauro Vittori nella loro fascia anagrafica, costituiscono esempi e stimoli per le numerose classi giovanili che frequentano la Scuola Tennis. Gianfilippo Centanni Ilrestodelcarlino.it - Tennis, titoli regionali per Ottobri e Giovagnoni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Successi per i veterani delClub Cingoli, componenti della squadra che negli ultimi tre anni consecutivi detiene il titolo di campione regionale Over 50. Di questa compagine fanno parte Sergioe Mauroche a Osimo hanno disputato le gare del campionato regionale individuale Over 50 e 55. Battendo 6-2, 6-0 nella finale Roberto Moscatelli delClub Camerano,ha conquistato il titolo regionale Over 50. Eprevalendo 6-1, 6-2 contro David Giuseppe Galli delClub Lucrezia, ha vinto il titolo Over 55. Le prestazioni di, oltre a quelle precedenti di Davide Pollonara e Mauro Vittori nella loro fascia anagrafica, costituiscono esempi e stimoli per le numerose classi giovanili che frequentano la Scuola. Gianfilippo Centanni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis, titoli regionali per Ottobri e Giovagnoni - I veterani del Tennis Club Cingoli trionfano nel campionato regionale Over 50 e 55, con Ottobri e Giovagnoni che conquistano i titoli individuali. Un esempio di successo per i giovani della Scuola ten ... (ilrestodelcarlino.it)

Sport in tv oggi (giovedì 10 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, giovedì 10 ottobre, si preannuncia una lunga e intensa giornata di sport con tanti eventi di rilievo anche in chiave azzurra. Fari puntati in ... (oasport.it)

Wimbledon, addio giudici di linea arriva l'Ai del tennis per dire se la palla è fuori - Anche il torneo più tradizionalista del mondo si arrende alle nuove tecnologie: dal 2025 spariranno i giudici di linea ... (corriere.it)