Tennis, Sinner certo di restare numero 1 fino alla fine del 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – L’impresa di Tomas Machac che ha eliminato Carlos Alcaraz ai quarti di Shanghai regala a Jannik Sinner una certezza quella di chiudere la stagione 2024 al numero 1. Nella Race attuale (la graduatoria che prende in considerazione solo i punti accumulati nell’anno solare) Sinner ha un vantaggio di 3020 punti sull’iberico (9730 rispetto a 6710). Non c’è più alcuna possibilità di erodere quel dislivello. Alcaraz dovrà anche guardarsi le spalle dal tedesco, Alexander Zverev, che è appena a -495 (6215 rispetto a 6270 dello spagnolo) e può ancora aspirare a salire di un altro gradino a livello mondiale. Sinner è in testa al Ranking Atp dal 10 giugno scorso, serie in corso di 19 settimane. L'articolo Tennis, Sinner certo di restare numero 1 fino alla fine del 2024 proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – L’impresa di Tomas Machac che ha eliminato Carlos Alcaraz ai quarti di Shanghai regala a Jannikuna certezza quella di chiudere la stagioneal1. Nella Race attuale (la graduatoria che prende in considerazione solo i punti accumulati nell’anno solare)ha un vantaggio di 3020 punti sull’iberico (9730 rispetto a 6710). Non c’è più alcuna possibilità di erodere quel dislivello. Alcaraz dovrà anche guardarsi le spalle dal tedesco, Alexander Zverev, che è appena a -495 (6215 rispetto a 6270 dello spagnolo) e può ancora aspirare a salire di un altro gradino a livello mondiale.è in testa al Ranking Atp dal 10 giugno scorso, serie in corso di 19 settimane. L'articolodidelproviene da Ildenaro.it.

