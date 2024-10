Dilei.it - Stand Up Comedy, Laura Pusceddu: “La comicità ha il potere di togliere sacralità”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il successo delle precedenti edizioni,Upè tornato alla grande per la sua undicesima stagione. Due nuovi appuntamenti settimanali in prima tv suCentral (canale 129 Sky, in streaming su NOW), disponibili anche su Paramount+, del programma nominato tra i miglior dell’anno ai Diversity Media Awards 2024. Tra gli artisti che si alternano sul palco del Teatro Out Off di Milano, c’è anche. L’abbiamo vista il 7 ottobre e la ritroviamo il 4 novembre. Classe 1992, questo è il secondo anno che partecipa aUpe le abbiamo chiesto di raccontarci i segreti della sua