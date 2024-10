Sinner dà una lezione di tennis a Medvedev, è in semifinale a Shanghai: ora aspetta Alcaraz (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sinner ha battuto agevolmente Medvedev in due set qualificandosi per la semifinale del Masters Shanghai. Ora potrebbe affrontare Alcaraz, che prima dovrà superare Machac. Fanpage.it - Sinner dà una lezione di tennis a Medvedev, è in semifinale a Shanghai: ora aspetta Alcaraz Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha battuto agevolmentein due set qualificandosi per ladel Masters. Ora potrebbe affrontare, che prima dovrà superare Machac.

