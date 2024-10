Seano, aggressione con mazze ferrate contro i lavoratori tessili in sciopero. FdI chiede l’antimafia a Prato (Di giovedì 10 ottobre 2024) aggressione con mazze di ferro e gravissime minacce: “La prossima volta vi spariamo”. Martedì notte un gruppo di 5 persone con il volto coperto ha assaltato quattro persone che si trovavano al presidio di protesta ai cancelli della pelletteria Confezione Lin Weidong, a Seano, frazione di Carmignano, nel Pratese. I feriti, curati in ospedale, sono due lavoratori pakistani e due sindacalisti. Era in corso uno dei primi scioperi contro lo sfruttamento nelle industrie tessili della zona. Il presidio era stato organizzato da Sudd Cobas che parla di “attacco squadrista al picchetto”. Dalle prime indagini pare che gli aggressori fossero di nazionalità italiana. “Assoldate da un sistema mafioso” afferma in una nota il sindacato. La rivendicazione dei partecipanti al presidio era quella di lavorare 40 ore a settimana invece che 12 ore al giorno 7 giorni su 7. Ilfattoquotidiano.it - Seano, aggressione con mazze ferrate contro i lavoratori tessili in sciopero. FdI chiede l’antimafia a Prato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)condi ferro e gravissime minacce: “La prossima volta vi spariamo”. Martedì notte un gruppo di 5 persone con il volto coperto ha assaltato quattro persone che si trovavano al presidio di protesta ai cancelli della pelletteria Confezione Lin Weidong, a, frazione di Carmignano, nel Pratese. I feriti, curati in ospedale, sono duepakistani e due sindacalisti. Era in corso uno dei primi scioperilo sfruttamento nelle industriedella zona. Il presidio era stato organizzato da Sudd Cobas che parla di “attacco squadrista al picchetto”. Dalle prime indagini pare che gli aggressori fossero di nazionalità italiana. “Assoldate da un sistema mafioso” afferma in una nota il sindacato. La rivendicazione dei partecipanti al presidio era quella di lavorare 40 ore a settimana invece che 12 ore al giorno 7 giorni su 7.

