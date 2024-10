Schlein rapper per una notte con J-Ax: gli slogan anti-Meloni non arrivano e lei ci canta su (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Visto che a parole non riesce a farsi comprendere neppure dal suo stesso elettorato, Elly Schlein dopo la danza ritenta con il rap. Dopo i complimenti a Friedman per le sue “performances” a Ballando con le stelle che hanno rivelato una insospettabile passione per la danza, tra lo stupore della platea la segretaria del Pd sale a sorpresa sul palco di J-Ax a Milano e duetta con il rapper di cui si scopre essere una fan accanita che conosce a menadito i testi tanto da cimentarsi in rime, gestualità e passi del repertorio Hip Hop. E l’inedito siparietto “da boomer” viene immancabilmente registrato in un video che fa il giro dei social, con tanto di commenti tra il sarcastico e l’esterrefatto. Uno tra i tanti? «Possiamo senz’altro dire che Elly Schlein rappa meglio di come fa politica» (Sotto il video postato su Youtube da Blitz Tv). Secoloditalia.it - Schlein rapper per una notte con J-Ax: gli slogan anti-Meloni non arrivano e lei ci canta su (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Visto che a parole non riesce a farsi comprendere neppure dal suo stesso elettorato, Ellydopo la danza ritenta con il rap. Dopo i complimenti a Friedman per le sue “performances” a Ballando con le stelle che hanno rivelato una insospettabile passione per la danza, tra lo stupore della platea la segretaria del Pd sale a sorpresa sul palco di J-Ax a Milano e duetta con ildi cui si scopre essere una fan accanita che conosce a menadito i testi tanto da cimentarsi in rime, gestualità e passi del repertorio Hip Hop. E l’inedito siparietto “da boomer” viene immancabilmente registrato in unche fa il giro dei social, con tanto di commenti tra il sarcastico e l’esterrefatto. Uno tra i t? «Possiamo senz’altro dire che Ellyrappa meglio di come fa politica» (Sotto ilpostato su Youtube da Blitz Tv).

