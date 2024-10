Scandicci: sequestrato un chilo di cocaina nel parcheggio di Villa Costanza. Tre arresti: uno a Campi e due a Firenze (Di giovedì 10 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato tre persone per droga, a Campi Bisenzio e a Firenze. C'è stato poi un sequestro di stupefacenti, fra cui 1 chilo di cocaina trasportata su un pullman che aveva fatto sosta a Villa Costanza, il parcheggio scambiatore lungo l'Autostrada del Sole presso Scandicci (Firenze) L'articolo Scandicci: sequestrato un chilo di cocaina nel parcheggio di Villa Costanza. Tre arresti: uno a Campi e due a Firenze proviene da Firenze Post. .com - Scandicci: sequestrato un chilo di cocaina nel parcheggio di Villa Costanza. Tre arresti: uno a Campi e due a Firenze Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato tre persone per droga, aBisenzio e a. C'è stato poi un sequestro di stupefacenti, fra cui 1ditrasportata su un pullman che aveva fatto sosta a, ilscambiatore lungo l'Autostrada del Sole presso) L'articoloundineldi. Tre: uno ae due aproviene daPost.

