Rugby femminile WXV 2024 | Raineri ufficializza la formazione azzurra per la sfida al Sudafrica

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nanni, Ct dell’Ital, hato lache sabato 12 ottobre sfiderà all’Athlone Stadium di Cape Town ilnellaconclusiva del WXV. Prima lineaconfermata rispetto all’ultimo impegno. In seconda sarà Valeria Fedrighi ad affiancare Giordana Duca, mentre in terza linea il terzetto sarà formato da Beatrice Veronese, Alissa Ranuccini e Francesca Sgorbini. La capitana di giornata Sofia Stefan mantiene la maglia numero 9, con Veronica Madia che torna titolare in mediana. Invariata la linea dei trequarti: sulle ali Francesca Granzotto e Aura Muzzo, i centri saranno Beatrice Rigoni e Michela Sillari, con Vittoria Ostuni Minuzzi come estremo. Prima convocazione in questa edizione del torneo per la terza linea della Capitolina Elena Errichiello.